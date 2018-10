Wat doet de A7-zaak en de discussie voor het imago van Fryslân?

In Fryslân Hjoed zat dinsdag Wytze Visser, marktexpert. Hij vertelt wat de zaak met het imago van Fryslân doet. Niet heel veel, volgens hem. "Dat is zo sterk, dat verandert niet. Maar het is wel zo dat we nu 'open gemeenschap' als thema van het Culturele Hoofdstad-jaar hebben, terwijl het nu over 'blokkeerfriezen' gaat. Dat is wel een tegenstelling."

Het is ook niet zo dat de discussie altijd met Fryslân te maken heeft. "De hele discussie loopt al jaren, maar het concentreert zich nu op Fryslân. Maar straks gaat Sinterklaas naar Zaanstad toe. Dan gebeurt daar wat en dan gaat het hele circus daarheen."

Deze dagen van de rechtszaak gaat het ook over voor of tegen Zwarte Piet. Alleen is dat niet waar de zaak over gaat, legt Visser ook weer uit. "De verdachten zijn trots, want zij hebben hun doelstelling behaald. Maar daarbij hebben ze ook de wet overtreden: dan krijg je een boete óf moet je voor de rechter komen", zegt Visser. "De rechtszaak gaat over de overtreding. Het wordt nu gebruikt om er meer van te maken, waardoor de hele Zwarte Pieten-discussie weer wordt opgetrommeld."

Verdeelde Friese gemeenschap

Verslaggever Auke Zeldenrust, die voor Omrop Fryslân de zaak volgt, ziet dat de gemeenschap wordt verdeeld. En er komen mensen op de zaak af die het gebruiken voor politieke doeleinden.

"Martin Bosma van de PVV is hier, zoals de voormannen van de extreemrechtse Pegida en Nederlandse Volks-Unie", zegt Zeldenrust. "Wat is hun belang? Je moet het proces puur juridisch zien, maar het krijgt een politieke lading. Zij zien dat er wat te winnen valt."