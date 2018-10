Winkelcentrum Leeuwarder binnenstad krijgt 'Gouden Ster' voor toegenomen veiligheid

Een Gouden KVO-Ster houdt in dat het winkelcentrum schoon, heel en veilig moet zijn. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn samen al twaalf jaar bezig om de binnenstad veiliger te maken voor bezoekers, winkeliers en bewoners.

Volgens wijkagent Klaas Tulner is de binnenstad de laatste zes jaar echt een stuk veiliger geworden, met name dankzij een goede samenwerking. Als er elders een dief wordt gesignaleerd, wordt dat meteen aan alle partijen doorgegeven. Dat werkt zo goed dat sommige winkeldieven liever andere locaties uitzoeken dan de Leeuwarder binnenstad.

Veel opgeloste diefstallen

Ook in dit Culturele Hoofdstad-jaar gaat het volgens Tulner goed met de veiligheid, want het aantal aangiftes is niet hoger dan normaal. Tulner is een groot voorstander van aangiftes, want ook met het percentage opgeloste diefstallen scoort Leeuwarden goed in vergelijking met andere steden.

"Beveiliger Trigion doet eigenlijk altijd aangifte voor de middenstand", vertelt Tulner. "Met een aantal aangiftes hebben we vaak wel een mogelijke dader op het oog. We kennen de meesten wel en zij ons ook."

Persoonlijke contacten met iedereen

Een veilige binnenstad valt en staat met een goede samenwerking en persoonlijke contacten tussen politie, middenstand, brandweer en beveiligers, allemaal ogen en oren op straat die elkaar heel gemakkelijk vinden.

De lijntjes zijn kort en de contacten informeel; wijkagent Klaas is voor iedereen 'Klaas' en de binnenstadmanager heet 'Hayo'. "Ik moet met iedereen kunnen praten, ook met een 'junk', een dakloze of een jongere. Dan moet je niet minachtend zijn", zegt wijkagent Klaas.

"Het is ook belangrijk dat je de mensen kent en andersom." Met een kaal hoofd en vriendelijke uitstraling is wijkagent Klaas in ieder geval erg herkenbaar, maar een winkeldief loopt liever even om als die hem aan ziet komen.