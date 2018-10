Froulju fan Fryslân: hoe staat het ervoor met de standbeelden?

In Fryslân staan met name standbeelden van mannen en daarom is het tijd voor verandering. Beeldende kunstenaar Natasja Bennink en programmamaker Marleen Godlieb zijn daarom met Froulju fan Fryslân, een project waarin er van zes gewone vrouwen standbeelden worden gemaakt.

De zes dames zijn belangrijk op wat voor manier dan ook: voor de familie, het dorp of een vereniging. Na nominaties zijn er zes vrouwen uitgekozen: Tytsje Porte, Jildou Valk, Mirte van der Veen, Anke Bruin, Gea Smits en Froukje Hofma.

In de week van 22 oktober worden de beelden onthuld. En in het najaar is op Omrop Fryslân het hele proces te zien.