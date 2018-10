Nederland naar finale play-offs voor WK Voetbal

Geurts keepte vrijdag ook al tegen Denemarken, maar dat was voor het eerst sinds juni 2017. "Na een tijdje gestopt te zijn, ben ik met zoveel plezier teruggekomen. En het gaat ook goed."

Waarom heeft ze nu zoveel plezier? "Ik ben vrijer in m'n hoofd. Voetbal is niet meer het belangrijkste in m'n leven en daarom kan ik er nu meer van genieten."

Het afgelopen jaar was Sari van Veenendaal altijd basiskeepster voor Nederland, maar zij is op dit moment helemaal niet fit. Wie staat er in de finale onder de lat? "Dat is aan de bondscoach", zegt Geurts. "Ik doe gewoon m'n best. Als het nodig is, dan sta ik er."