Theo Mulder: 'Bokashi' als oplossing om landbouwgrond én moestuin weer gezond en vitaal te krijgen

Drijfmest en hekkelen

Het inzetten van Bokashi op grote schaal: dat is waar Mulder uiteindelijk naartoe wil. "Het is maar een simpele aanpassing wat voor veel verschil kan zorgen. Boeren die bijvoorbeeld hekkelen. Dat is super geschikt materiaal om melkzuur aan toe te voegen, om het daarna weer over het land te gooien", zegt Mulder.

"Of neem bijvoorbeeld drijfmest. Het wordt nu opgeslagen en het verrot voordat het mest over het land wordt gesproeid. Als de boeren ervoor zorgen dat se gefermenteerde mest over het land strooien, dan scheelt dat al veel in de vruchtbaarheid van de grond."