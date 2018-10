Woonwagenbewoners Drachtstercompagnie: "De maat is vol"

Chris Struik is een van de bewoners, maar heeft geen woonplaats. De overnachting is hem goed bevallen en hij wil dat de gemeente meer vakken maakt voor woonwagenbewoners. "We hadden hier nooit weg moeten gaan", zegt Struik over het kamp aan de kromme Wyk. Hij heeft geprobeerd in een huis, op een boot en op campings te wonen, maar het beviel hem niet. Hij hoopt dat burgemeester Tom van Mourik wil luisteren naar de bewoners. "Ik kus de burgemeester op z'n hoofd als ie dat doet. Eerder ga ik niet weg..."