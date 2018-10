Opknapbeurt fietspad langs De Linde laat op zich wachten

De raad had liever gezien dat het verwaarloosde fietspad komend jaar al zou worden aangepakt. Maar omdat tegelijk De Linde zelf wordt aangepakt, zodat die kan meanderen, duurt het allemaal langer dan gedacht. Bovendien is het onzeker of er provinciale subsidies worden verstrekt.

De provincie en het Wetterskip onderzoeken momenteel de gevolgen van de aanpak van De Linde. Pas als zij klaar zijn, kan er een planning worden gemaakt voor de opknapbeurt van het fietspad. Dat lukt niet voor 2020. De fracties van SDW, D66 en GroenLinks reageerden teleurgesteld en hebben twijfels of het wel goedkomt.