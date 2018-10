Woningen in leegstaande agrarische gebouwen in Weststellingwerf

In het dorp De Hoeve wordt een schuur deels omgebouwd tot woning. Een deel van de raad is bang dat dit op meerdere plekken zal gebeuren. Maar verschillende politieke partijen vinden dat dit een oplossing kan zijn in dorpen waar geen ruimte is voor starts en jonge gezinnen om te wonen.

Volgens wethouder Zonderland is het belangrijk dat zulke voornemens breed door het dorp worden gedragen.