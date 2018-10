Organisatie Charles Dickens Kerstmarkt rekent op 55.000 mensen

Veenstra is bij de organisatie verantwoordelijk voor het marktgedeelte en de kerstparade in de straten. Ook komen er drie horecapleinen. Boschma neemt het theaterdeel voor zijn rekening. Voor het grootste deel zijn dat 13 theatertenten op het Oldehoofsterkerkhof waar doorlopend voorstellingen zijn te zien. De toegang tot het festival is gratis. Voor de theatervoorstellingen moet wel entree worden betaald.

Veenstra is onder andere bekend van het festival Promised Land. Sjouke Boschma organiseerde de afgelopen twee jaar het Charles Dickens-festival in Lemmer. Daar zit hij nu niet meer in de organisatie, maar in Lemmer organiseren ze dit jaar in hetzelfde weekeinde als Leeuwarden ook weer een Dickens-festival, onder de naam Lemster Dickens Festijn.