Struikelsteen als herinnering aan Beatrix Mirosch in Holwert onthuld

Ter herinnering aan Beatrix Mirosch is maandag in Holwerd een zogenoemde struikelsteen gelegd. Beatrix werd op 5 februari 1938 in Holwerd geboren en is als 6-jarig meisje door de nazi's omgebracht in Auschwitz. De steen is geplaatst door de oprichter van de struikelsteen, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, samen met de familie Mirosch.