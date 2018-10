Weg van Follega naar Lemmer onveilig door verdwijnen fietsstroken

De opknapbeurt van de Straatweg in Follega en Eesterga heeft de weg gevaarlijker gemaakt dan voorheen het geval was. Dat zeggen bewoners en het CDA in De Friese Meren. De weg van Follega naar Lemmer is smaller geworden en de rode fietsstroken zijn er niet meer. Doordat de weg nu een kleur heeft, voelen fietsers zich onveiliger.