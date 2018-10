Jan Waterlander (50PLUS): "De hele Staten vertegenwoordigen"

"Ons afdelingsbestuur heeft besloten dat er twee potentiële lijsttrekkers aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Het zou mij verbazen als ik het niet word."

'Radicaal' plan

De Friese 50PLUS wil de werkwijze in Provinciale Staten radicaal veranderen. In plaats van college- en oppositiepartijen en aan partijen gebonden gedeputeerden, wil Waterlander dat het machtsdenken voorbij is.

Alle partijen moeten met elkaar een Statenprogramma maken met daarin de speerpunten voor Fryslân. Een soort van zakenkabinet met gedeputeerden die zelf hebben gesolliciteerd, moet dat daarna uitvoeren. "Dan heb je geen vaste coalities van partijen en kan iedere partij zijn eigen programma aanhouden", zegt Waterlander. "Als je volksvertegenwoordiger bent, moet je niet als kleine meerderheid van de Staten anderen buitensluiten. Je moet de hele Staten vertegenwoordigen."

Provinciale Staten behandelt het 50PLUS-plan eind november. Waterlander: "Stel dat ze niet voor stemmen, laat ze dan in ieder geval zeggen waarom niet."

Politieke carrière

Waterlander is sinds 2015 de voorman van de partij in het provinciehuis. Daarvoor was hij gemeenteraadslid voor de PvdA en later Djip Read in de gemeente Littenseradiel.