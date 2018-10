Laatste drie A7-verdachten van eerste procesdag lopen weg

In totaal moesten maandag 12 van de 34 verdachten voorkomen. Drie zijn dus weggelopen en een is niet voor de rechtbank verschenen.

Onrustig begin

De eerste zittingsdag had een onrustig begin. Het was 's ochtends meteen al druk bij de rechtbank en tijdens het voorlezen van de aanklacht werd een van de rechters onwel. De zaak werd stilgelegd, maar kon een uur later weer worden hervat.

Blij, maar ook twijfel

Over het algemeen zeggen alle verdachten dat ze blij zijn dat het hen is gelukt om de anti-Zwarte-Piet-activisten tegen te houden. Al trok een aantal wel in twijfel of een blokkade de goede manier was. Er waren maandag ook verdachten die er spijt van hadden.

Duidelijk werd ook dat niet iedereen wist wat nu precies de bedoeling was op de 18e november van vorig jaar.

Demonstratierecht ontnomen

Het Openbaar Ministerie probeerde bij alle verdachten te zeggen: "Beseffen jullie wel wat jullie hebben gedaan? Er is een recht om te demonstreren en dat recht hebben jullie die mensen ontnomen."

De officier van justitie wees ook nog op de gevaarlijke situatie die ontstond op de weg.

Vervolg rechtszaak

Voor de rechtszaak zijn vier dagen uitgetrokken. Dinsdag moeten er 19 verdachten voorkomen.

De anti-Zwarte-Piet-protestanten hebben aangekondigd om donderdag gebruik te maken van hun spreekrecht.