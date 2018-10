Piet Paulusma: "Het wordt deze week weer compleet zomer"

De warmste 13 oktober was in 1990, met 21,9 graden. Dat betekent dat er zaterdag wel eens een nieuw warmterecord zou kunnen vallen. "Dat heeft ook te maken met de opwarming van de aarde. Daar horen dit soort gevolgen bij. Maar het is wel heel uitzonderlijk", zegt Paulusma.

Langer groeiseizoen, korter oogstseizoen

Door de veranderingen in het weer worden de groeiseizoenen langer, maar de oogstseizoenen korter. Dat heeft te maken met zware buien en droge en natte periodes. Piet: "Maar de warmte begint eerder en die houdt het langer vol. Als je nu ook weer ziet, de herfstkleuren komen erin. Maar deze week wordt het compleet zomer."

Over de hele wereld merkbaar

"Het effect van de opwarming is over de hele wereld goed te merken. De Noordpool wordt kleiner, op de Zuidpool groeien planten die er nooit waren, de grootte van de gletsjers neemt af en de extremen nemen toe. Het Middenlandse Zeegebied krijgt er de komende dagen ook flink van langs, met zware buien. Ook dat is uitzonderlijk", stelt Piet.

Komt er wel winter?

Met deze temperaturen zo laat in het jaar zou je denken dat het met de winter niets meer wordt, maar daar denkt Piet anders over. "Ik kijk naar het weer van nu en van afgelopen jaar. Ik heb al discussies gehad over de winter en toen zei ik: het wordt deze winter wel min 20. Maar weet je wat het is: het is nog net iets te vroeg. Ik kom meestal eind oktober met de eerste voorspelling En op 30 november of 1 december met de definitieve. En die van vorig jaar heeft het goed gedaan, de zomervoorspelling heeft het ook goed gedaan. Met de winter ben ik nog bezig."