Sietske Poepjes: niet meer dan 2 miljoen voor nalatenschap LF2018

"Er zijn volgend jaar Statenverkiezingen. Wij willen als college van Gedeputeerde Staten niet over ons graf regeren", zegt Poepjes. "Het is aan de nieuwe Staten om te besluiten om wel of niet meer geld voor de 'legacy' uit te trekken, maar dat doet dit college niet."

Provinciale Staten praten binnenkort over de nalatenschap van de Culturele Hoofdstad.