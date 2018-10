PvdA Harlingen wil nu een oplossing voor storingen REC

Betere communicatie

Huizinga vindt dat het probleem van zaterdag te laat is gemeld. "Er was een enorme stank, waar veel mensen last van hebben gehad. Pas in de loop van de middag werd duidelijk dat het weer bij de REC vandaan kwam." De communicatie over de oven moet sneller om de onrust onder de inwoners weg te nemen, vindt Huizinga.

Wel stank, geen gevaar

De brandweer heeft geconstateerd dat de stankoverlast geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat betekent dat de gemeente Harlingen niet veel aan de problemen kan doen.

De PvdA komt maandagavond bij elkaar om onder andere een standpunt in te nemen over de situatie rondom de afvaloven. Huizinga: "Als raadslid wil je voor je inwoners het beste. We moeten als gemeente bekijken wat we kunnen of moeten doen om er verbetering in aan te brengen."