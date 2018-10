De Fryske Marren raakt tweede wethouder kwijt: Johannes van der Pal stopt

"De rek is uit het elastiek", zegt van der Pal. "En dan moet je stoppen. Vooral als je merkt dat het psychisch en fysiek lastiger wordt." Hij heeft er goed over nagedacht, maar vond het een lastig besluit. "Het is ook de acceptatie dat je niet meer alles kunt."

Van der Pal is 64 jaar. Hij heeft twaalf jaar in het college van het voormalige Lemsterland gezeten en daarna 4,5 jaar in de fusiegemeente De Fryske Marren.

Zoeken naar een passende opvolger

Fractievoorzitter Jan Volbeda van de FNP in De Fryske Marren zegt dat de fractieleden zijn geraakt, maar dat ze het onverwachte besluit van Van der Pal respecteren. De partij zoekt de komende tijd naar een passende opvolger. Tot het zover is, blijft Van der Pal zitten.

Burgemeester Fred Veenstra vindt het jammer dat Van der Pal stopt: "Tot op de dag van vandaag hebben we als college op een collegiale en prettige manier samen mogen werken. We missen binnen korte tijd helaas twee ervaren en betrokken krachten in dit college. Maar we hebben alle begrip en veel respect voor de beslissing van Van der Pal. En enorme waardering voor alle inzet die hij in al die jaren heeft gegeven."

Tweede wethouder in korte tijd

Vorige week maakte Janny Schouwerwou bekend dat ze het wethouderschap neerlegt, vanwege gezondheidsredenen. Naast burgemeester Veenstra zitten ook de wethouder Frans Veltman, Jos Boerland en Durk Durksz in het college van De Fryske Marren.