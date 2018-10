Al 36 projecten vragen subsidie aan bij het Waddenfonds

Henk Staghouwer van het Waddenfonds is blij met het hoge aantal aanvragen. "Dat er in korte tijd zoveel aanvragen voor adviesvouchers voor ondersteuning bij een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend, is een prachtig resultaat. Daarmee lijkt de advieskostenregeling nu al zijn vruchten af te werpen. Als Waddenfonds zijn wij erbij gebaat dat goede projecten bij ons worden ingediend. Me de adviesvouchers willen we daar een impuls aan geven."

Subsidieregeling 'Brede Opstelling'

De advieskostenregeling ondersteunt de subsidieregeling 'Brede Opstelling'. Deze regeling loopt van 3 december tot 18 januari 2019. In die periode wordt de subsidie definitief toegezegd. In totaal is er acht miljoen euro beschikbaar.