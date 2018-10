Aannemer DVJ vraagt uitstel van betaling aan

Voor lopende projecten probeert DVJ afspraken te maken met de opdrachtgevers. Voor de werknemers zal er, in samenwerking met het UWV en vakbond CNV, een plan worden gemaakt.

Het hoogst haalbare

De directie laat op de eigen website met klem weten dat het aanvragen van het uitstel van betaling niet is bedoeld om zich op goedkope wijze van de schulden te ontdoen, waarna het zich weer gezond op de concurrentie zou kunnen storten. "In onze visie is deze aanpak van de problematiek binnen de huidige omstandigheden het hoogst haalbare."