Hartstichting maakt zich zorgen over aantal Friese AED's

De dekking is in Zuid-Holland het laagst met 51 procent en in Limburg het hoogst met 80 procent. De dekking op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog is 100 procent, zegt de Hartstichting. De stichting maakt zich zorgen over de dekkingsraad.

Landelijk netwerk

Er zijn op dit moment 15.000 defibrillators in Nederland, waarvan een derde niet 24 uur per dag beschikbaar is. Dat moeten er 30.000 worden om tot een landelijk dekkend netwerk te komen. Daar komt bij dat meer dan een derde van de Nederlanders niet weet waar ze het reanimatie-apparaat kunnen vinden.