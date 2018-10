Stadhuis Leeuwarden legt roze loper uit

Voor het stadhuis van Leeuwarden is maandag een roze loper uitgelegd en uit de raadszaal steekt de regenboogvlag. Daarmee vraagt Leeuwarden aandacht voor 'Coming Out Day 2018' aanstaande donderdag. De Leeuwarder raadsleden die meedoen aan deze actie hopen dat er op meer plekken in de provincie roze lopers worden uitgerold.