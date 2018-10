Fries Museum in de herfstvakantie ook in de avond open

Het Fries Museum in Leeuwarden is in de laatste weken van de Escher-tentoonstelling ook in de avond geopend. Mensen kunnen tijdens de herfstvakantie, van 20 tot en met 28 oktober, tot acht uur 's avonds het werk van Escher bekijken, met uitzondering van vrijdag 26 en zondag 28 oktober. Dan zijn er besloten activiteiten in het museum.