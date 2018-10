Doeksen scoort goed vinden reizigers

De passagiers werden tussen mei en juni dit jaar gevraagd naar hun bevindingen. Er werd gevraagd een cijfer te geven op 19 verschillende onderdelen, zoals zitplaats, netheid van het schip, netheid van het sanitair, klantvriendelijkheid van het personeel en de ruimte voor de bagage.

Trots op de cijfers

Directeur Paul Melles is blij met de uitslag. "Samen met onze medewerkers zijn we erg trots op deze cijfers. Vorig jaar scoorden we een 8,3 en een 8,1 en dat was al hoog. We zijn er gezamenlijk in geslaagd die scores zelfs te verbeteren."