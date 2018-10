A7-rechtszaak geschorst: rechter wordt onwel

De rechter hing achterover in z'n stoel en moest de zaal met behulp van anderen verlaten. Een huisarts die in de zaal zat, heeft de rechter onderzocht en vond het verantwoord dat hij weer aan het werk ging. Na bijna een uur werd de zaak hervat.

Grote gevolgen voorkomen

Had de rechter niet verder gekund, dan had dit grote gevolgen gehad voor het verloop van de zaak. De zieke rechter had dan vervangen moeten worden. De nieuwe rechter had zich moeten inlezen, wat voor een grote vertraging van de zaak had kunnen leiden.