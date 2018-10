Publiek geniet van laatste show De Stormruiter

Bijzondere samenwerking

Annemaaike Bakker is één van de hoofdrolspelers. Ze speelde de rol van Elke, de vrouw van Hauke Haien, de dijkgraaf. "Ik voel me nu een beetje leeg, zo na deze laatste voorstelling. Het was gewoon heel bijzonder. We hebben het met z'n allen gedaan. Bedenk dat er diverse mensen uit alle hoeken hier met elkaar samenwerken. En alles loopt zo soepel!"

Niet vaak zo'n groot publiek

Bakker ziet dan ook tevreden terug op de 22 keer dat ze de voorstelling mocht spelen: "Ik vond het ook heel tof om met Jos Thie te werken. En dat in zo'n grote voorstelling. Voor een voorstelling zie je wel eens even om het hoekje en denk je: ja, al weer vol. Toen we nog drie keer moesten spelen, zeiden we tegen elkaar dat er nog 15.000 mensen naar het stuk kwamen kijken. Dat is bizar! Ik heb wel in stukken gespeeld waarmee we zo'n aantal niet eens haalden in een volledige tour."

Afscheid met gemengde gevoelens

Achter de schermen hebben de vrijwilligers die op de sjees zaten gemengde gevoelens. "Het is jammer dat het voorbij is, want het was echt heel leuk om te doen. Aan de andere kant ben je blij dat je terug kunt blikken op een goed gelukte show."

Nog niet eerder zoiets meegemaakt

Acteur Freark Smink speelde de oude dijkgraaf, de vader van Elke: " Ik ben zo blijk dat ik dit heb meegemaakt. Ik zit al zo'n 40, 50 jaar in het vak en dit is gewoon uniek. Zo bijzonder dat iedereen zo goed samenwerkt en dat er een voorstelling staat. En dat alles loopt zonder ongemakken of wat dan ook, met onderling ook nog een fantastische sfeer."