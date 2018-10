Omrop Fryslân doet verslag van rechtszaak A7-blokkeerders

In de rechtbank in Leeuwarden begint maandag de zaak tegen 34 verdachten van de A7-blokkade. Ze moeten zich verantwoorden voor het blokkeren van de snelweg vorig jaar op 18 november. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie en hielden ze een demonstratie tegen van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet bij de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum.