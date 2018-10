Benefietmiddag voor Sulawesi levert 12.650 euro op

Sulawesi werd op 28 september getroffen door een aardbeving en een tsunami. De benefietmiddag en de Indisch-Molukse week waren natuurlijk al veel langer gepland, maar kregen door de tsunami een heel andere lading.

"Met ons hart zijn we er heel dichtbij"

Het bedrag van 12.650 euro bestaat uit twee delen. Het eerste deel van 6.650 euro werd opgehaald met een inzamelingsactie in talenpaviljoen MeM. De benefietmiddag in Schaaf leverde nog eens 6.000 euro extra op.

Organisator Ritsko van Vliet heeft al jaren contact met Sulawesi. "Mijn moeder is daar geboren. Gelukkig zijn de gebouwen van onze stichting niet fysiek getroffen, maar we zijn wel emotioneel geraakt. We zitten op afstand, maar met ons hart zijn we er heel dichtbij. Pastor Jacob wist een tijd niet hoe het met zijn familie was gesteld. Dat grijpt je wel aan. Gelukkig weet hij nu dat zijn familie veilig is."

Naar Sulawesi

Op 9 oktober reist Van Vliet met een groep studenten van het Friesland College om educatieprojecten op te starten. Dat is in het noorden van Sulawesi, dus hij gaat niet naar het rampengebied om zo de hulpverleners niet voor de voeten te lopen.

Vorige week was Ritsko van Vliet te gast in Fryslân Hjoed om te praten over de ramp op Sulawesi en de hulp die zijn stichting aan het eiland geeft.