Piet Boelens is 'Six Star Finisher' na marathon van Chicago

Eerder zei Boelens al over die prestatie: "Dan krijg ik een speciale plaquette terug waarop alle zes marathons staan. Daar kan ik dan trots op zijn. Ik ben niet echt een medailleman, maar deze marathons blijven wel echt op het netvlies staan, ook door het speciale doel."

Geld ophalen voor KiKa

Boelens zamelt met zijn marathons geld in voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Het was in totaal de 34ste marathon sinds Boelens in 2007 begon met hardlopen. Al zeven keer liep hij voor het goede doel en hij is Ambassadeur van Run for KiKa Marathon. "In 2011 kwam KiKa op mijn pad. Om de drie dagen sterft in Nederland een kind aan kanker. Daartegen wil ik mijn inzetten. Sinds 2011 heb ik 80.000 euro opgehaald, maar het gaat erom dat we met elkaar in binnen- en buitenland ieder jaar miljoenen euro's ophalen, voor de beste behandeling van kinderkanker."