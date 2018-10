UNIS Flyers winnen van Amsterdam Tigers

In de eerste periode maakten de Flyers het verschil. Al na zes minuten was het Ronald Wurm die de score opende. Tien minuten later maakte Wurm ook de 2-0, en vlak voor de rust maakte hij zijn hattrick compleet.

Flyers breiden voorsprong verder uit

In de tweede periode hadden de Amsterdam Tigers een paar keer een man minder op het ijs met de powerplay, maar daar konden de Flyers niet van profiteren. Uiteindelijk was het Jasper Nordemann die de 4-0 op het scorebord zette na goed voorbereidend werk van Tobie Collard en Rick Neef.

De derde periode was slechts drie minuten bezig toen Marco Postma er 5-0 van maakte na een mooie pass van Collard. Zeven minuten voor tijd was het de Italiaan Pippo Limnell die de 6-0 maakte. Nog geen minuut later was het al 7-0 na een goal van Kevin Nijland.