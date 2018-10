Kees Hartman uit Burgum krijgt lintje

Al sinds 1990 zet Haremaker zich in voor de Menistengemeente. Niet alleen in diverse bestuursfuncties in de kerkenraad, maar ook helpt hij leden van de gemeente om te gaan met de computer, zorgt hij voor verspreiding van het nieuws uit de kerk en staat hij mensen bij op technisch vlak.

Bij Kanaal 30 was Haremaker verantwoordelijk voor de introductie van video en daarmee de televisie-afdeling. Bij de omroep heeft hij ook een eigen muziekprogramma.

Kees Haremaker kreeg zijn onderscheiding van burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel bij de viering van de landelijke Broederschapsdag in de Menistenkerk van Feanwâlden.