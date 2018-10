Omrin plaatst nieuwe stoomleidingen in afvaloven om storingen te voorkomen

Brandweer op onderzoek in Harlingen

Zaterdagmiddag brak een van de stoomleidingen die in de ketel zitten. De oven is meteen stilgelegd. Het lukte echter niet om al het afval van het verbrandingsrooster te verwijderen. Het gevolg was dat dat later weer begon te smeulen en voor veel stankoverlast zorgde in Harlingen. De brandweer werd zaterdagavond laat opgeroepen om te helpen bij het blussen.

Meetploegen hebben in Harlingen en omgeving metingen gedaan, om te zien of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Uit de stad Harlingen en het dorp Midlum kwamen veel klachten over stankoverlast.