UPDATE: Politie Noordoost-Fryslân heeft vermiste Kever-rijder gevonden

Na een melding van een oplettende burger heeft de politie zondagmorgen een vermiste inwoner van Noordoost-Fryslân aangetroffen. De man was zaterdag weggereden in een VW Kever, zonder dat bekend was waarheen. Gezien zijn gemoedstoestand maakte de familie zich ernstig zorgen. De politie riep via sociale media de hulp in van het publiek.