Olde Riekerink blij met 5-0 winst SC Heerenveen, maar het was "niet spectaculair"

Olde Riekerink was blij met de winst, maar toch niet heel enthousiast. "Ik ben vooral blij met hoe we het hebben uitgevoerd, de eerste helft en eigenlijk ook de tweede helft, maar ik vond het niet spectaculair. We werden wat slordig. Maar allerlei dingetjes vielen deze keer net op hun plaats."

Veel verschil met de wedstrijd van vorige week tegen ADO (1-1) zag Olde Riekerink dan ook niet. "We hebben een aantal dingen hetzelfde gedaan als vorige week, alleen veel beter."

Ondanks de dikke overwinning blijft de trainer van SC Heerenveen voorzichtig, ook met het oog op de komende thuiswedstrijd zaterdag tegen Ajax. "We weten de kwaliteiten die we hebben. Het is nu pas één wedstrijd dat die eruit komen, dus we moeten ook niet van de bergen gaan schreeuwen dat we het hebben uitgevonden."