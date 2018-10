UCF: Internationale studenten studeren en leven met elkaar

Jim van Marle is geboren en getogen in Leeuwarden en volgt deze studie. Hij vermaakt zich tot nu toe prima. "Wij hebben op school niet zoveel lessen. Het is de bedoeling dat wij veel zelf doen. Daarbij moeten wij elkaar helpen; van elkaars sterke punten gebruik maken."

Om dat makkelijker te maken, heeft de universiteit ervoor gekozen om alles studenten in één gebouw te huisvesten. Zo kunnen ze makkelijk naar elkaar toe lopen om hulp te vragen, in groepen onderzoeken uit te voeren en het is ook de bedoeling dat ze met elkaar dingen organiseren.