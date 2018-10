Brandweer was bij afvaloven REC in Harlingen

Om ongeveer half twaalf had de brandweer alles onder controle en waren de laatste resten afval uit. De eigen ploegen van Omrin zijn ook een poos bezig geweest met blussen. Het lukte niet om het vuur uit te krijgen. Daarom is de hulp van de brandweer ingeroepen.

Overdag waren er meerdere meldingen over stankoverlast in de stad. Die is een gevolg van een storing in de REC. De brandweer heeft meetploegen ingezet om te zien of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.