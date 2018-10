SC Heerenveen wint met ruime cijfers van De Graafschap

In de vijfde minuut was er een kans voor de Heerenveensters, maar Sam Lammers kwam een teenlengte tekort. Ook de reactie van de thuisploeg daarna scheelde niet veel. Beide ploegen speelden in een hoog tempo.

Sam Lammers kon zijn klasse later wel laten zien. Met een prachtige krul maakte hij een doelpunt in de 25ste minuut. Het bevrijdende doelpunt voor de ploeg van trainer Olde Riekerink, die tot nu toe in zeven competitiewedstrijden nog maar één overwinning had behaald.

Sammers en Vlap zijn los

De Friezen dicteerden de wedstrijd en Lammers was los. Drie minuten later scoorde hij nogmaals. De VAR-scheidsrechter moest eraan te pas komen om te zien of er sprake was van buitenspel, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

In de 36ste minuut kreeg Michel Vlap de bal in het net, dus het derde doelpunt voor de Heerenveensters. En ook hij scoorde snel nog eens. In de 40ste minuut scoorde de Sneker met een wippertje.