Paardentram zorgt voor file op A7 bij Beetsterzwaag

De bestuurder reed in een bestelbus, met daarachter de paardentram, over de A7, toen beide door onbekende oorzaak over de kop sloegen. De paardentram belandde op z'n zijkant en raakte flink beschadigd. De brokstukken van de tram lagen verspreid over de A7.

Omdat er twee bergingsvoertuigen aan te pas moesten komen, werd de hele weg in de richting van Beetsterzwaag naar Heerenveen afgesloten. Daardoor ontstond er een kilometerslange file. Na het bergen van de paardentram werd de A7 schoongeveegd en weer vrijgegeven.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond.