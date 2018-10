Sneker volleybalvrouwen verliezen met 3-1 van Set-Up '65

In de eerste set kwam VC Sneek wel terug van een achterstand, maar toch won Set-Up overtuigend de eerste set met 25-16, na een goede serie van zeven opslagen van de thuisploeg.

In de tweede set nam de thuisploeg eerst de leiding, maar de Snekers kwamen terug. Lang ging het gelijk op, maar na de time-out liepen de Friezen uit en wonnen ze de set met 25-20.

De derde set ging lang gelijk op. Na een protest van VC-Sneek-trainer Paul Oosterhof op 16-16, kende de scheidsrechter dat toe en was het voordeel voor de Snekers. Vaak was de stand gelijk, beide teams waren aan elkaar gewaagd.

Gele kaart

Aan het eind van de derde set kreeg coach Oosterhof een gele kaart van de scheidsrechter. Hij had zich iets te enthousiast met de wedstrijd bemoeid. Die set eindigde uiteindelijk in 25-20 voor Set-Up.

De Friezinnen moesten vol aan de bak in de vierde set om te wedstrijd te overleven. Dat lukte niet echt, op een zeker moment was het verschil acht punten, op een stand van 16-8. Set-Up liep verder uit naar 20-8 en leek daarmee op weg naar de eerste seizoensoverwinning. Op matchpoint 24-10 leek het bijna gedaan, maar Sneek kwam toch nog even terug. Door een technische fout kwam er toch een eind aan de wedstrijd met een stand van 25-14.

Knokken

Het was een verdiende nederlaag voor Sneek, maar er had meer in gezeten, voornamelijk in de derde set. Maar Sneek had geen antwoord op een serie goede opslagen van Set-Up. De Friese ploeg heeft degelijk laten zien dat ze kan knokken.

Deze wedstrijd was het debuut van de nieuwe coach Paul Oosterhof. Naast de nieuwe coach waren dit seizoen ook vijf nieuwe speelsters van de oude club van de coach, Veracles, meegekomen.