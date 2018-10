Harkemase Boys haalt met 7-1 uit tegen Achilles '29

De Friezen kwamen na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Berwout Beimers. Vlak voor de rust kwam Achilles terug op 1-1. In de tweede helft duurde het tot de 66ste minuut voordat Harkemase Boys weer scoorde, doelpuntenmaker was weer Berwout Beimers.

Daarna was de beer los. In de 69ste minuut werd het 3-1 door Jochem van Putten. In de 76ste minuut schoot Kevin Mennega de 4-1 erin.

In de 83ste en 87ste minuut was het weer Berwout Beimers die scoorde. En vlak voor het eind zette Thomas Careman de thuisploeg op een 7-1 eindstand.