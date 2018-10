Fietsen, barbecues en tuinstoelen: schoonmaakactie in Friese wateren is geslaagd

In Sneek is 1.437 kilo aan zwerfafval uit de grachten gehaald. Zaterdag hebben duikers, suppers, hengelvissers en andere vrijwilligers afval uit het water gehaald, in het kader van het project 'Skjin Wetter'. Dat is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, het Wetterskip en de elfstedengemeenten.