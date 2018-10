Friese darter Mats Gies plaatst zich voor WK onder 23 jaar

Het dartseizoen zit er bijna op, maar deze zaterdag konden darters zich nog kwalificeren voor het WK onder de 23 jaar. "Ik had een goede dag. Het ging lekker, de halve finale was wel iets pittiger en de finale was wel spannend. Ik stond eerst voor en toen kwam de tegenstander terug, toen was het 5-5. Maar hij miste een paar pijlen en ik gooide uit, dus won met 6-5."

Hij was heel erg blij, maar moest zich wel rustig houden. "De regels bij de dartbond zijn streng, maar ik vind het geweldig dat mij heb geplaatst." Er waren zo'n 40 jeugdige darters.

Het WK is 4 november in Engeland. Dan zijn er 72 deelnemers. "Het is dan wel een knock-out-systeem, dus als je verliest, lig je er meteen uit."

De finale is in december in Londen.