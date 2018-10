Leraar van het jaar: Friese juf Petra Spithost is genomineerd

Ze is zeer verrast en blij met de nominatie. Wat haar te wachten staat, weet ze nog niet precies, maar er moet een motivatiebrief en een filmpje worden gemaakt. En een vakjury zal ook kijken naar hoe ze werkt.

De Friezin bleef er nuchter onder. "We gaan het wel meemaken, het is in ieder geval fijn dat er nu wat aandacht is voor de doelgroep hoogbegaafdheid, want daar bestaan veel misverstanden over". Ze hoopt dat ze met haar nominatie een beetje te kunnen bijdragen aan het wegnemen van deze misvattingen.

Degene die wordt uitgekozen, krijgt de titel 'Ambassadeur van het (basis)onderwijs'. Wie haar heeft opgegeven, weet ze niet. Ze denkt de directeur met de kinderen.