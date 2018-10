Schapen van 'Grutte Fryske Skieppekuier' zijn zaterdag in Leeeuwarden aangekomen

De tocht begon vorige week in Wijnjewoude en eindigde dus in de Friese hoofdstad. Het doel van de tocht was om aandacht te vragen voor de kudde in Fryslân. De schapen liepen elke dag zo'n acht tot dertien kilometer.

De schapen en de herders zijn onderweg geen problemen tegengekomen. Alleen in Leeuwarden moesten ze goed oppassen bij het oversteken van het spoor Leeuwarden-Groningen. Op het stadhuis van Leeuwarden zijn de dieren ontvangen door burgemeester Ferd Crone.