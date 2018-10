Amateurspeelfilmfestival in Sneek gaat internationaal

Het festival is tien jaar geleden opgezet door amateurfilmmaker Annet Lutz uit Sneek. "Wij hebben echt een uniek festival. We zijn het enige amateurspeelfilmfestival van Nederland. Er zijn wel andere festivals, maar die zijn vaak veel breder van opzet of niet alleen voor amateurs."

Volgens Lutz gaat het er vooral om de amateurs eens de kans te geven hun film op een bioscoopscherm te zien.