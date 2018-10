Terpenlandschap is de laatste 20 jaar meer veranderd dan de 500 jaar daarvoor

Bescherming tegen bebouwing

Het plan was om helder te krijgen welke delen waardevol zijn en beter moeten worden beschermd tegen bebouwing of de aanleg van nieuwe wegen. Onderzoeker Jeroen Wiersma heeft vooral gekeken naar het landschap. Hij heeft gekeken naar het dorpenlint langs de N357, de weg van Leeuwarden naar Holwerd.

Aan de zeekant is het landschap wezenlijk anders dan aan de andere kant van de weg. Wiersma concludeert dat met name de laatste 20 jaar dat het landschap erg is veranderd. "Ja, als je het goed bekijkt dan is het in 20 jaar meer veranderd dan de 500 jaar ervoor. Het landschap, zoals het vroeger was, past ook niet bij deze tijd. Het was veel te nat."

Verhalen van de terpen worden bewaard

Ook worden de verhalen uit de dorpen vastgelegd. Zo is begin 1900 in Hallum een stuk koper gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het een onderdeel is van een vikinghelm. Die is gereconstrueerd en gepresenteerd in Hallum.

Volgens Wiersma is dit een mooie bron voor verhalen: "Het is niet duidelijk hoe dat stuk helm hier is gekomen. Waren hier Vikingen of was het een betaalmiddel? We weten het niet, maar het geeft mensen wel ruimte om erover na te denken. Dat maakt zoiets ook waardevol."