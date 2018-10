F-16's van vliegbasis Leeuwarden zaterdagmorgen vroeg in actie

Twee F-16's van de vliegbasis Leeuwarden moesten zaterdagmorgen vroeg in actie komen, om het Nederlandse luchtruim te verdedigen. Ze stegen rond half zeven op na een oproep van de luchtmacht-gevechtsleiding. Het is onduidelijk wat precies de aanleiding was. De vliegtuigen konden na tien minuten terugkeren naar de vliegbasis.