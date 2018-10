Rapper Fresku: "Nederland mag het Papiamentu wel wat meer promoten, net als het Fries"

"Iedereen stond eerst naar die mooie toren te kijken," zo vertelt Fresku. "Hij staat scheef, net als ik als ik op het podium sta. Maar gelukkig draaiden de mensen later om." Fresku, die officieel Roy Michael Reymound heet, toonde zich een ware ambassadeur van het Papiaments, het Fries en meertaligheid. "Nederland heeft vijf koningstalen, weet je. Het Nederlands is maar één van die talen. Net als het Fries verdienen ook het Papiamentu en het Sranan Tongo meer aandacht."

Sleutel naar de roots

Fresku woonde als jongetje zeven jaar op Curaçao en heeft toen het Papiamentu goed meegekregen. "Je taal is de sleutel naar je roots. Het Papiamentu is deel van mijn identiteit." Rappen in de taal van Korsou valt hem echter niet mee. "Ik ben gewend om in het Nederlands te rappen. Papiaments is een veel ingewikkeldere taal, maar ik ga er zeker mee door."