Museumwinkel Joure gaat als Delfts Blauw de wereld over

Ieder jaar wordt rond de verjaardag van KLM een nieuw huis uitgezocht dat aan de karakteristieke huisjescollectie toegevoegd zal worden. De huisjes met sterke drank zijn verzamelobjecten worden al tientallen jaren uitgedeeld onder de KLM-klanten. Vrijdagavond maakte de leiding van het bedrijf in Joure bekend dat het deze keer om de Witte Os gaat. En dat is best bijzonder want het is pas de vierde keer dat zoiets in Fryslân gebeurd.

De Douwe Egberts museumwinkel krijgt ook een rol in een filmpje dat in alle vliegtuigen afgespeeld gaat worden. Dit heeft te krijgen met de deal die de vliegtuigmaatschappij heeft gesloten met de koffiemaker. Het is de bedoeling dat de Friese koffie bij het hele bedrijf geschonken gaat worden. Dit betekent niet allen dat de gasten aan boord voortaan DE koffie drinken, maar ook het personeel.