Cambuur met 3-1 onderuit op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht

Power in de tweede helft

De Leeuwarders stelden erg teleur in de eerste helft. Die boodschap leken de spelers in de rust van trainer René Hake te krijgen, want Cambuur komt goed uit de kleedkamer. Na vijf minuten in de tweede helft wordt het namelijk 1-1. Tyrone Conraad kan uithalen vanaf een meter of twintig, en zijn schot valt binnen in de verste hoek.

Lang kan Cambuur niet genieten van de gelijkmaker. Na een uur spelen maakt aanvoerder Robbert Schilder een overtreding in het eigen strafschopgebied, wat Dordrecht een penalty oplevert. Savvas Mourgos pakt die buitenkans met beide handen aan en maakt de 2-1. Opnieuw moet de ploeg van Haké in de achtervolging.

Dordrecht neemt het initiatief

Waar na de goal van FC Dordrecht een offensief van Cambuur wordt verwacht, zijn de grootste kansen juist voor de thuisploeg. Mous kan een aantal keren voorkomen dat de schade nog groter wordt voor Cambuur.

In de slotfase gaat het toch nog mis. Mourgos kan zijn tweede goal van de avond maken. Hij zet daarmee de 3-1 eindstand op het scorebord. Het is voor Dordrecht de eerste overwinning van het seizoen.