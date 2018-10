Oranjevrouwen beginnen play-offs met winst op Denemarken

De Oranjevrouwen hadden iets goed te maken nadat ze in september in Oslo zo dramatisch onderuit zijn gegaan, en daarmee directe plaatsing voor het WK misliepen. De wedstrijd is daarnaast een mooie opsteker voor Loes Geurts, die na een jaar pauze weer onder de lat mag staan bij de Oranjevrouwen.

Identieke aanvallen

In de eerste helft al, neemt het team van Spitse en Geurts afstand van de Denen. In de 20ste minuut is het een prachtige voorzet van Van de Sande die door Beerensteyn binnen wordt gekopt, en in de 42ste minuut zorgt een bijna identieke aanval van de linkerflank voor de 2-0. Deze keer was het Van de Sande die de ontvanger was van een prachtige voorzet.

Redding

De Denen lieten het daar echter niet bij zitten. Meteen na de 2-0 moest Loes Geurts in actie komen om een zeker doelpunt van Denemarken tegen te houden. Bij een rommelige corner kregen de Denen de kans om het doel van de Nederlanders onder vuur te nemen, maar met een prachtige redding van Geurts voorkomt dat de bezoekers terugkomen in de wedstrijd.

De lat

In de tweede helft moest Geurts meerder keren in actie komen om de Denen van scoren af te houden. Het zijn echter de vrouwen van Oranje die de grootste kansen kregen. Oud-Heerenveen spits Vivianne Miedema kreeg daarbij de grootste kans, als ze een op een op de keeper afkomt. Haar schot belandde echter op de lat, en niet in het Deense net.

De Denen kwamen in de slotfase van de wedstrijd heel dichtbij de 2-1. De Denen hadden echter ook last van de lat.

Aankomende dinsdag is de return in Denemarken. Oranje moet daar dus een 2-0 voorsprong verdedigen, om nog kans te maken op een WK-ticket.